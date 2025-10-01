Renata und Valentin Lusin: «Let's Dance»-Stars werden wieder Eltern

Renata und Valentin Lusin (beide 38) werden erneut Eltern. Das bestätigten die beiden «Let's Dance»–Stars gegenüber der «Bild»–Zeitung. Demnach soll ihr zweites Kind im kommenden Frühjahr zur Welt kommen. «Wir sind wirklich überrascht, dass es so schnell geklappt hat», zitiert die Zeitung Renata Lusin.
Das Kind sei ein «französisches Camping–Baby», verrät die Profitänzerin zudem. «Wir hatten nach der letzten ‹Let›s Dance'–Staffel einen schönen, entspannten Sommer, sind viel gereist. Und wir waren in der Zeit, in der unser Baby gezeugt wurde, gerade mit unserem Wohnmobil in Frankreich unterwegs», schildert die gebürtige Russin.
Schwanger nach mehreren Fehlgeburten
Renata und Valentin Lusin sind seit 2014 verheiratet und wurden im März 2024 Eltern einer Tochter namens Stella. Zuvor hatte die Tänzerin mehrere Fehlgeburten erlitten und dies öffentlich gemacht.
Die Erfahrung belastet sie offenbar auch heute noch: Als sie von der erneuten Schwangerschaft erfahren habe, sei sie zunächst «sehr nüchtern» gewesen, sagt Lusin der «Bild». «Ich glaube, der Körper schützt dich nach so vielen Rückschlägen vor neuer Enttäuschung und Schmerz. Erst als die heikle Phase vorbei war, sind wir vor Freude explodiert.»
Renata Lusin fehlt bei «Let's Dance»
Für Fans von «Let‹s Dance» bedeutet die neue Schwangerschaft allerdings auch: Renata Lusin fehlt sowohl bei der kommenden «Let›s Dance»–Tour vom 7. November bis 3. Dezember als auch bei der nächsten Staffel der RTL–Tanzshow im Frühjahr 2026.