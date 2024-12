«Rentierbaby», «Shōgun» und mehr: Die Serien-Highlights des Jahres

«The Bear»

Die US–Serie «The Bear», in Deutschland mit dem Zusatztitel «King of the Kitchen» ausgestattet und auf Disney+ verfügbar, gilt derzeit als mit das Beste, was die Serienlandschaft zu bieten hat. Während sich Chef Carmy (Jeremy Allen White, 33) und sein Personal rund um Sydney (Ayo Edebiri, 29), Richie (Ebon Moss–Bachrach, 47) und Co. in Staffel zwei noch mit der Konstruktion und ersten Inbetriebnahme ihres gehobenen Restaurants «The Bear» befassten, dreht sich die im Sommer erschienene, dritte Staffel ganz um den gastronomischen Alltagsbetrieb mit all seinen Herausforderungen und abgedrehten, hochintensiven Situationen.