Retro-Look zum Abschied: Deshalb ist das neue DFB-Trikot so besonders

Die Premiere hatte das Trikot bereits am Freitag in Luxemburg, als Nick Woltemade (23) mit zwei Toren den 2:0–Sieg sicherte. «Ich fand selten ein Trikot cooler als unser neues Heimtrikot von Adidas», schwärmt der Spieler von Newcastle United. «Ich mag diesen Look wirklich sehr, der ist so schön retro.» Die Begeisterung des Stürmers ist nachvollziehbar: Das Design greift nicht nur den Look des legendären 90er–Trikot auf, sondern erinnert auch an die Zickzack–Optik des DFB–Trikots von 1994, als Deutschland bei der WM in den USA allerdings sportlich enttäuschte und bereits im Viertelfinale ausschied.