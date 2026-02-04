«Return to Silent Hill»: Was die Game-Verfilmung mit Bayern zu tun hat

Ab dem 5. Februar erscheint mit «Return to Silent Hill» eine Kino–Adaption, die sich der bahnbrechenden Story von vor 25 Jahren annimmt. Verantwortlich dafür zeichnet ein Regisseur, der sich bestens mit den nebelverhangenen Gassen der unheilvollen Kleinstadt Silent Hill auskennt – Christophe Gans («Pakt der Wölfe»), der vor genau zwei Jahrzehnten schon die erste «Silent Hill»–Verfilmung auf die Leinwand gebracht hat. Worum geht es in «Return to Silent Hill» und was hat der darin gezeigte Vorhof zur Hölle mit der bayerischen Idylle am Walchensee zu tun?