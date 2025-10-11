Rian Johnson: «Knives Out»-Reihe mit Daniel Craig geht in Pause

Johnson schreibe nach den Arbeiten an «Wake Up Dead Man» bereits einen neuen Streifen, aber es sei «keiner dieser Filme», habe der Regisseur auf einem Event in London laut der Branchenseite «Deadline» erzählt – und damit die «Knives Out»–Teile gemeint. «Es ist einfach etwas ganz anderes, etwas Originelles. Ich fühle mich tatsächlich sehr energiegeladen, nachdem ich diesen hier gemacht habe, aber das sind dann drei hintereinander.» Es sei Johnson zufolge «wahrscheinlich gesund», auch mal wieder ein anderes Projekt in Angriff zu nehmen. Er könne sich laut des Berichts allerdings offenbar gut vorstellen, an einem späteren Zeitpunkt zu der Reihe zurückzukehren.