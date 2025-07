Riccardo Simonetti: «Es ist meine Pflicht, meine Haare so zu tragen»

Was schätzt er besonders an Ihrem Stil – und gibt's vielleicht auch etwas, das er gar nicht mag?

Simonetti: Mein Mann ist aus New York und hat dort unter anderem Kunst studiert. Der ist so einiges gewohnt und ich glaube, er mag es, dass ich meinen eigenen Geschmack habe und Dinge so trage, wie ich sie schön finde. Das findet er dann auch schön. Dabei geht's gar nicht so um den fertigen Look, sondern eher darum, sich zu freuen, dass ich etwas trage, das mir ein gutes Gefühl gibt.