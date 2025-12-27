Richard Bransons Sohn: Weihnachtsgeschenk erinnert an verstorbene Joan

Richard Bransons (75) Sohn Sam (40) hat seine trauernde Familie zu Weihnachten mit einem neuen Hund überrascht, nachdem seine Mutter Joan Templeman (1945–2025) vor Kurzem verstorben ist. Besonders rührend ist die Namenswahl für den Vierbeiner.
Kleines Bündel Freude
Auf seinem Instagram–Account teilte der Sänger ein Foto des Welpen und schrieb: «Willkommen in der Familie, Luna!» Der Name, der auf Deutsch Mond heisst, kommt nicht von ungefähr, wie er ausführte: «Meine Mutter pflegte immer zu sagen: ‹Ich liebe euch bis zum Mond und zurück!› ... Und so dachte ich, ich würde meine Familie dieses Weihnachten mit einem kleinen Bündel Freude überraschen, das ich ihr zu Ehren benennen werde.»
Es war das erste Weihnachten für die Familie ohne Joan Templeman. Am 25. November hatte Virgin–Chef Richard Branson die traurige Nachricht von ihrem Tod veröffentlicht: «Mit tiefem Schmerz muss ich mitteilen, dass Joan, meine Frau und Partnerin seit 50 Jahren, verstorben ist. Sie war die wundervollste Mutter und Grossmutter, die sich unsere Kinder und Enkelkinder jemals hätten wünschen können. Sie war meine beste Freundin, mein Fels in der Brandung, mein Leitstern, meine Welt.»
Kurz vor Weihnachten war der 36. Hochzeitstag
Das Paar war seit 1989 verheiratet und hat neben Sohn Sam auch noch Tochter Holly (43). Ihre erste Tochter Clare kam drei Monate zu früh auf die Welt und starb nach nur drei Tagen.
Vergangene Woche würdigte Branson seine Frau anlässlich des 36. Hochzeitstags. In einem rührenden Posting schrieb der Virgin–Chef zu einem Foto, das an ihrem 80. Geburtstag entstanden ist: «Heute ist mein und Joans Hochzeitstag. Ich erinnere mich noch an meine und Joans Hochzeit, als wäre sie gestern gewesen.» Er sei sich zwar nicht mehr sicher, was er ihr ins Ohr geflüstert hat, als das Bild aufgenommen wurde, «aber ich bin froh, dass es sie zum Lächeln gebracht hat!»