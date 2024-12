Richard David Precht wird 60: Der Power-Philosoph feiert Geburtstag

«Redegewandter Dressman» mit Mainstream–Kompabilität

Auch die österreichische Philosophin und Publizistin Isolde Charim (65) erkannte in dem Wechsel von Sloterdijk zu Precht im Bereich der TV–Philosophie eher eine Verfallsgeschichte als einen Aufklärungsfortschritt. In einem Kommentar in der «taz» bezeichnete sie ihn als «redegewandten Dressman», der mit seiner Mainstream–Kompatibilität «alle Forderungen einer medialisierten Warenwelt» übererfülle, lobte jedoch auch sein pädagogisches und volksbildnerisches Programm, bei dem Verständlichkeit stets an erster Stelle komme. Was ja grundsätzlich nichts Verwerfliches sei.