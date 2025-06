Richter entlässt Geschworenen im Prozess gegen Sean «Diddy» Combs

Bronx, New Jersey oder bei der Tante?

Richter Arun Subramanian hatte in der vergangenen Woche Ungereimtheiten bezüglich Angaben zum Wohnsitz des 41–jährigen Mannes bemerkt. Zunächst habe der Geschworene angegeben, mit seiner Verlobten und Tochter in der Bronx zu leben, einem anderen Geschworenen habe der Mann später erzählt, dass er kürzlich nach New Jersey gezogen sei. An anderer Stelle habe der 41–Jährige angegeben, bei einer Tante zu leben.