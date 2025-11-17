«Richtig Panik»: Stefano Zarella musste nach Kochunfall in die Klinik

Sein Job als Food–Influencer brachte Stefano Zarrella (34) ins Krankenhaus. Wie der Kochbuchautor auf Instagram verriet, wollte er am Sonntag für seine Follower ein Video für ein «cooles Rezept» aufnehmen. Der Bruder von Schlagersänger und Moderator Giovanni Zarrella (47) bereitete das beliebte Spritzgebäck Churros zu. Als er den Teig in die Fritteuse geben wollte, sei ihm «plötzlich das heisse Fett ins Gesicht gesprungen». Und das «ohne, dass überhaupt etwas im Frittierfett drin war».