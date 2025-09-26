Richy Müller wird 70: Fünf Fakten über den «Tatort»-Kommissar

Leidenschaftlicher Motorsportfan

Spätestens mit seiner Rolle im Stuttgarter «Tatort» muss er sich über die Finanzen vermutlich keine Sorgen mehr machen. Mit seinem Kommissar teilt er eine Leidenschaft: Beide fahren Porsche, Müllers privater ist lilafarben lackiert. Seine Begeisterung für schnelle Autos begann schon im Kindesalter, weil er in der Nähe des Hockenheimrings aufwuchs. Später fuhr er sogar selbst Rennen, erst auf dem Motorrad und als ihm das wegen seines Schauspielberufs zu gefährlich wurde, im Auto. Dafür erwarb er die internationale C–Lizenz und war unter anderem Gaststarter beim Porsche–Supercup. 2003 in Hockenheim wurde er 17. «Das war nicht schlecht für einen, der nur alle paar Jahre mal fährt», betonte er gegenüber «Reise Travel».