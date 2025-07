Rick Kavanian gibt seltene Einblicke in seine Ehe

Aktuell ist Comedian Rick Kavanian (54) gleich doppelt im Kino zu hören: In «Die Schlümpfe: Der grosse Kinofilm» leiht er sowohl dem fiesen Zauberer Gargamel als auch dessen noch gemeinerem Bruder Razamel seine Stimme. Und ab dem 14. August ist er in der Western–Parodie–Fortsetzung «Das Kanu des Manitu» erneut an der Seite von Michael Bully Herbig (57) zu sehen. Wesentlich ruhiger geht es da in Sachen Privatleben zu. Kurz vor seinem 20. Hochzeitstag mit Ehefrau Ilka im August gibt der Comedian in einem «Bild»–Interview seltene Einblicke in seine Ehe.