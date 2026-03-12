Ricky Gervais' Partnerin Jane Fallon macht Krebsdiagnose öffentlich

Jane Fallon (65), die langjährige Partnerin von Comedian Ricky Gervais (64), hat ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht. «Eine kleine Neuigkeit ... keine Panik», schrieb sie auf Instagram zu einem Selfie. In einer Nachricht erklärte die Autorin, weshalb es in der letzten Zeit still auf ihrem Account geworden war. «Vor etwa einem Monat wurde bei mir Brustkrebs diagnostiziert – glücklicherweise im Frühstadium und mit einer ausgezeichneten Prognose», teilte sie mit. Bei einer Routine–Mammographie habe der Radiologe «etwas Verdächtiges» entdeckt.
Weitere Mammographien, Biopsien und ein MRT folgten. Das zehrte an Fallons Kräften. «Es war eine harte Zeit, das will ich nicht leugnen. Aber meine Operation ist für die übernächste Woche geplant und ich möchte es einfach hinter mich bringen», berichtete sie und ergänzte: «Ich werde unglaublich gut versorgt und alles wird gut, aber ehrlich gesagt beschäftige ich mich derzeit nur mit Hörbüchern und Puzzles.» Bezogen auf ihre Katze Pickles und ein Kuscheltier fügte sie hinzu: «Dr. Eric hat Dienst. Schwester Pickle fragt sich, wann es Mittagessen gibt.» In der Kommentarspalte wünschten ihr zahlreiche Fans und Kollegen viel Kraft für die bevorstehende OP.
Seit über 40 Jahren mit Gervais liiert
Fallon ist seit den frühen 1980er–Jahren mit Ricky Gervais zusammen. Das Paar lebt heute zusammen in London. Kennengelernt hatten sich die beiden während ihres Studiums am University College in der britischen Hauptstadt. Fallon wurde zunächst als Produzentin von Fernsehserien wie «EastEnders» bekannt. Später veröffentlichte sie mehrere erfolgreiche Romane.