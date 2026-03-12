Ricky Gervais' Partnerin Jane Fallon macht Krebsdiagnose öffentlich

Weitere Mammographien, Biopsien und ein MRT folgten. Das zehrte an Fallons Kräften. «Es war eine harte Zeit, das will ich nicht leugnen. Aber meine Operation ist für die übernächste Woche geplant und ich möchte es einfach hinter mich bringen», berichtete sie und ergänzte: «Ich werde unglaublich gut versorgt und alles wird gut, aber ehrlich gesagt beschäftige ich mich derzeit nur mit Hörbüchern und Puzzles.» Bezogen auf ihre Katze Pickles und ein Kuscheltier fügte sie hinzu: «Dr. Eric hat Dienst. Schwester Pickle fragt sich, wann es Mittagessen gibt.» In der Kommentarspalte wünschten ihr zahlreiche Fans und Kollegen viel Kraft für die bevorstehende OP.