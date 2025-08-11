Riesiger Klunker: Cristiano Ronaldo macht seiner Georgina einen Antrag

Zwar kommt Georgina Rodriguez auf Instagram bei Weitem nicht an die aktuell gut 662 Millionen Follower ihres Verlobten heran, aber auch sie ist auf der Plattform ein Star. Ihren Ring zeigt sie dort ihren derzeit rund 67,9 Millionen Followerinnen und Followern. In den Kommentaren lassen sich entsprechend schon kurz nach der Verkündung mehrere zehntausend Glückwünsche und Herzchen finden.