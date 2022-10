Rihanna feiert Comeback: Ihr erster Song seit sechs Jahren ist da

«Lift Me Up» ist bereits auf Streamingplattformen wie Spotify und Co. zu hören. Das Album «Black Panther: Wakanda Forever - Music From and Inspired By» erscheint am 4. November. Es ist auch der Nachfolger des hochkarätigen Soundtracks zum letzten «Black Panther»-Film. Damals gaben sich Stars wie Kendrick Lamar (35) und The Weeknd (32) die Ehre.