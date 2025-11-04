Rihanna feiert Red-Carpet-Comeback nach Geburt ihres dritten Kindes

Superstar Rihanna (37) ist zurück auf dem roten Teppich – und das so stilbewusst wie eh und je. Bei den CFDA Awards am Montagabend in New York zeigte sich die Sängerin zum ersten Mal seit der Geburt ihrer Tochter Rocki Irish im September wieder der Öffentlichkeit. Die 37–Jährige begleitete ihren Partner A$AP Rocky (37) zu der glamourösen Veranstaltung im American Museum of Natural History, wo der Rapper mit dem begehrten Fashion Icon Award geehrt wurde.