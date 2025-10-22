Rihanna verliert 36 Millionen Dollar durch gescheiterte Kooperation

Zudem zählt sie zu den erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten: Seit ihrem Durchbruch mit «Pon de Replay» im Jahr 2005 hat die aus Barbados stammende Sängerin über 250 Millionen Tonträger verkauft, 14 Nummer–eins–Hits in den US–Charts gelandet und neun Grammy Awards gewonnen. Songs wie «Umbrella», «We Found Love», «Diamonds» oder «Work» machten sie zu einer globalen Musik–Ikone. Nach einer langen musikalischen Pause kehrte sie 2023 mit einem Auftritt beim Super Bowl auf die Bühne zurück und gab gleichzeitig ihre zweite Schwangerschaft bekannt.