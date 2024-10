Rita Ora wird zum dritten Mal Host der MTV EMAS

Auf der Bühne der MTV EMAS kennt sich Rita Ora (33) mittlerweile bestens aus. Bereits in den Jahren 2017 und 2022 wurde der britischen Sängerin die Ehre zuteil, die hochkarätige Preisverleihung als Gastgeberin zu moderieren. Im Jahr 2022 teilte sie sich diesen Job mit ihrem Ehemann, dem neuseeländischen Regisseur Taika Waititi («Jojo Rabbit», 49). Nun gab sie bekannt, in diesem Jahr zum dritten Mal bei der Veranstaltung als Host auf der Bühne zu stehen und die nominierten Künstler in Empfang zu nehmen.