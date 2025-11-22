Ritual statt Drogen: Lily Allen ist vor erster Tour seit Jahren nervös

Lily Allen (40) blickt nervös auf ihre anstehende Tournee zu ihrem neuen Album «West End Girl». Aber nicht den Shows blickt sie angespannt entgegen, sondern viel mehr dem, was nach den Auftritten geschieht. Das hat mit ihrer Vergangenheit zu tun. Allen hatte lange mit Suchtproblemen zu kämpfen.
In ihren Zwanzigern habe sie besonders während ihrer Auftritte «sehr viel Spass» gehabt, alles habe sich damals wie «eine grosse Party» angefühlt, erzählt die britische Sängerin und Schauspielerin in einem Interview mit «CBS Mornings». Sie sei aber nicht mehr an diesem Punkt in ihrem Leben und seit sechs Jahren nüchtern, berichtet sie nachdenklich. Allen sei seit 2018/2019 nicht mehr getourt, aber für drei Theaterstücke auf der Bühne gestanden. «Und ich denke, dass mir diese Erfahrung dabei helfen wird, dieses Album zum Leben zu erwecken», sagt sie.
«Ich glaube nicht, dass irgendetwas passieren könnte»
Nachgefragt, was sie damit genau meint, erklärt Allen: «Auf der Bühne zu stehen, und verletzlich zu sein, dem ausgesetzt zu sein und den Alkohol nicht zu haben.» Vor der neuen Tournee sei die Sängerin nervös, auch wenn sie sich sehr darauf freue. «Ich glaube nicht, dass irgendetwas passieren könnte», erklärt sie, aber es sei «ein echter Adrenalinkick, wenn man auf der Bühne steht und die Leute auf deine Worte reagieren, und wenn man von der Bühne kommt, strömt dieses Adrenalin durch den Körper und sucht nach einem Weg nach draussen.»
Früher habe Allen dann zu Alkohol und Drogen gegriffen, deutet sie an. Sie könne sich vorstellen, dass diese Momente heute für sie «recht schwierig» werden könnten. Es müsse «eine Art Routine geben, der ich mich widmen kann, oder irgendeine Art Ritual», das ihr dann helfen könne. «Aber wissen Sie, wir werden es sehen...», sagt sie mit einem Schulterzucken. Auf Allens Webseite werden derzeit Tour–Termine zwischen März 2026 und Juni 2026 gelistet.
Auch das Ende ihrer Ehe mit Schauspieler David Harbour (50) wird kurz angesprochen. Ob es nüchtern schwierig zu verkraften gewesen sei, beantwortet Allen mit einem leisen «Ja, sehr», bevor sie wieder auf die Tour zu sprechen kommt. Auf «West End Girl» verarbeitet sie die Trennung. 2019 lernte sie den «Stranger Things»–Star kennen, nur ein Jahr später heirateten sie in Las Vegas. Anfang 2025 wurden die ersten Trennungsgerüchte um Allen und Harbour bekannt. Insider berichteten, er habe sie Jahre lang betrogen.
Bei Sucht– und Drogenproblemen kann in Deutschland die Rufnummer 01806/31 30 31 der «Sucht & Drogen Hotline» kontaktiert werden. Hilfesuchende können laut Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit täglich zwischen 08:00 und 24:00 Uhr anrufen. Der Anruf aus dem Fest– und Mobilfunknetz kostet 20 Cent.