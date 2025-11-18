Rizinusöl und mehr: Die besten natürlichen Tipps für lange Wimpern

Wie lange dauert es, bis man Ergebnisse sieht?

Da der Wimpernzyklus etwa sechs bis acht Wochen umfasst, stellen sich sichtbare Veränderungen nicht von heute auf morgen ein. Erste Effekte zeigen sich jedoch häufig nach drei bis vier Wochen regelmässiger Pflege. Mit Geduld und einer konsequenten Routine können die Wimpern gesünder, voller und optisch länger wirken – ganz ohne künstliche Eingriffe.