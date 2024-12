Robbie Williams: Entertainer feiert «Better Man»-Premiere in Köln

«Better Man»: Die ungeschönte Wahrheit

Verkörpert wird der als Affe dargestellte junge Williams in dem über zweistündigen Film von dem britischen Schauspieler Jonno Davies (32). Regie des Musicalfilms führte «Greatest Showman»–Regisseur Michael Gracey (48), der die ungewöhnliche Darstellung des Entertainers in dem Biopic damit erklärte, dass er Williams nicht so habe zeigen wollen, wie die Fans den britischen Popstar sehen würden, sondern wie Williams sich selbst sehe. Der «Angels»–Interpret selbst erklärte seine Darstellung als Affe zuvor während seiner Pressekonferenz in Köln wie folgt: «Der wahre Grund ist: Ich bin exzentrisch und Michael ist es auch.»