Robbie Williams fürchtet wegen Abnehmspritze zu erblinden

Warnung trotz Weiternutzung

Williams suchte bereits einen Optiker auf, erwähnte dort aber das Abnehm–Medikament nicht. «Ich hatte die Verbindung damals noch nicht hergestellt», gibt er zu. Inzwischen musste seine Brillenrezeptur angepasst werden – er brauchte komplett neue Gläser. Gespräche mit anderen Nutzern der Spritzen hätten ihm gezeigt, dass er nicht allein ist. Trotz seiner Beschwerden denkt Williams aber nicht ans Aufhören. «Natürlich ist es besorgniserregend. Und indem ich heute ehrlich darüber spreche, möchte ich die Leute warnen, die das hier lesen, dass es potenzielle Risiken gibt. Sie sollen ihre Recherchen machen», appelliert er. Dann fügt er mit seinem typischen schwarzen Humor hinzu: «Aber im Ernst, ich bin so krank, dass ich wahrscheinlich weitermachen würde, bis die Sehkraft auf einem Auge komplett verschwunden ist.»