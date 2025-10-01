Robbie Williams macht Tourette-Diagnose öffentlich

«Ich habe kürzlich erfahren, dass ich Tourette habe – aber es äussert sich nicht nach aussen», zitiert die britische Zeitung «Daily Mail» vorab aus dem Podcast, der am morgigen Donnerstag erscheint. «Es sind intrusive Gedanken, die ständig da sind.» Selbst der Jubel eines vollen Stadions könne dieses innere Empfinden nicht übertönen: «Was auch immer in mir ist, es hört das nicht. Ich kann es nicht aufnehmen.»