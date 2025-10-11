Robbie Williams möchte sich nicht mit Taylor Swift anlegen

Auch auf einem Konzert habe Williams laut der britischen Boulevardzeitung «The Sun» davon berichtet. «Wir tun alle so, als ginge es nicht um Taylor Swift, aber das ist verdammt noch mal so», habe der Sänger demzufolge in Camden gesagt. «Mit der kann man nicht mithalten.» Die Wahrheit sei, dass er sich die Nummer eins in den Charts schnappen wolle. Als er vom Erscheinungsdatum von Swifts Platte – in der Woche vor der ursprünglich geplanten Veröffentlichung seines Albums – gehört hat, habe er sich einfach nur «verdammt noch mal» gedacht. Jetzt kommt «Britpop» halt im Februar, «wenn keiner ein Album [frisch] draussen hat». Eigentlich habe er die Fans nicht warten lassen wollen, aber wie häufig im Leben bekomme man schon die Chance, einen solchen Rekord aufzustellen.