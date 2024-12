Robbie Williams spricht über Gerüchte über seine Sexualität

«Ich war genervt. Ich war vor allem traurig», sagt Williams im Gespräch mit dem «Guardian». Allerdings nicht direkt aufgrund der Behauptungen. «Ehrlich gesagt, Sie haben wahrscheinlich noch nie jemanden getroffen, der so gerne schwul wäre wie ich», behauptet der 50–Jährige und zieht dann einen etwas schiefen Vergleich zum Fussball: «Ich bin Port–Vale–Fan und das ist so, als würde jemand sagen: ‹Du bist doch Liverpool–Fan.› Und ich sage: ‹Nein, bin ich nicht, ich bin Port–Vale–Fan.› Wenn jemand hundertmal sagt, dass man Liverpool–Fan ist, dann ist es so, als würde ich sagen: ‹Ich bin kein verdammter Liverpool–Fan, warum denken die Leute, dass ich ein Liverpool–Fan bin?›»