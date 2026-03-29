Robert De Niro und weitere Stars bei «No Kings»-Demo gegen Trump

In seiner Rede liess De Niro keinen Zweifel daran, worum es ihm geht. Die Proteste seien ein «grosser Schlachtruf, und enorm erfolgreich – Millionen von uns sind dem Aufruf gefolgt». Dann wurde er noch direkter: «Es ist Zeit, Nein zu Königen zu sagen. Es ist Zeit, Nein zu Donald Trump zu sagen. Wir haben genug. Kein König Trump, keine unnötigen Kriege, die unsere Ressourcen verschlingen und unschuldige Menschen töten. Kein korrupter Anführer, der sich selbst bereichert. Keine Kürzungen bei der Gesundheitsversorgung, keine unbezahlbaren Lebensmittel, kein unerschwinglicher Wohnraum.» Doch Trump, so De Niro, könne all das nicht allein anrichten – ohne die Komplizenschaft von «maskierten Verbrechern, die unsere Nachbarn erschiessen» und des Kongresses sowie seiner Gefolgsleute in der Verwaltung.