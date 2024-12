Robin Gosens reagiert nach Zusammenbruch von Teamkollege Edoardo Bove

Beim Serie–A–Spiel zwischen dem AC Florenz und Inter Mailand ereigneten sich am Sonntagabend (1. Dezember) schockierende Szenen: Mittelfeldspieler Edoardo Bove (22) brach in der 17. Minute plötzlich auf dem Rasen zusammen, nachdem er sich die Schuhe zuband, und wurde nach einer Behandlung im Stadion durch Rettungskräfte abtransportiert. Am späten Abend teilte sein Verein mit, dass der 22–Jährige auf der Intensivstation behandelt werde. Zahlreiche Mitspieler und andere Fussballer meldeten sich in den sozialen Medien – darunter auch Deutschlands Nationalspieler Robin Gosens (30), der mit Bove beim AC Florenz spielt.