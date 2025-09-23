«Rock am Ring»: 2026 mit Iron Maiden, Linkin Park und Volbeat

Linkin Park werden einer der Headliner beim «Rock am Ring»–Festival im kommenden Jahr. Das war bereits bekannt. Am 23. September haben die Veranstalter allerdings eine ganze Reihe weiterer namhafter Bands für 2026 angekündigt. Ebenfalls auftreten werden demzufolge unter anderem Iron Maiden und Volbeat – wie gewohnt natürlich auch auf dem Parallelfestival «Rock im Park».