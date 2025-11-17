Rock Hudson hätte 100. Geburtstag: Unvergessener Filmstar

Das «Modern Screen Magazine» kürt ihn zum beliebtesten Schauspieler des Jahres. In den darauffolgenden Jahren wird er zu einem der grössten Stars von Universal. Er übernimmt die Hauptrolle in dem Hit «Was der Himmel erlaubt» (1955). Für das Drama «Giganten» (1956) erhält er seine einzige Oscar–Nominierung. Darin ist er neben weiteren Hollywood–Legenden wie Elizabeth Taylor und James Dean zu sehen. Hudson gibt in vielen Filmen die Rolle des Frauenschwarms. In «Bettgeflüster» (1959) demonstriert er an der Seite von Doris Day sein komödiantisches Talent. Der Film wird ein Kassenschlager. Es folgen zwei weitere Komödien mit der Schauspielerin, mit der er eine enge Freundschaft pflegt.