Rod Stewart muss erneut ein Las-Vegas-Konzert absagen

Weitere Konzerte in Las Vegas sind laut Website des Künstlers, der sich auf seiner «One Last Time»–Tour befindet, für 7. und 8. Juni geplant. Zudem stehen im Juni weitere Konzerte in den USA an. Ein wichtiger Termin wartet auf Stewart zudem am 29. Juni: Er wird beim legendären Glastonbury Festival im englischen Somerset den begehrten Sunday Legends Slot übernehmen. Für diesen besonderen Auftritt plant er eine Mini–Reunion mit seiner ehemaligen Band Faces. Sein langjähriger Freund Ronnie Wood (78), der sowohl bei den Faces als auch bei den Rolling Stones spielte, wird ihn dabei begleiten.