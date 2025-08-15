Roger Willemsen zum 70.: Erinnerungen an einen grossen Intellektuellen

Er fehlt. Das sagt sich so leicht, doch das ist es nicht. So einen wie ihn gibt es im deutschen Fernsehen nicht (mehr). Selbst heute, fast zehn Jahre nach Roger Willemsens (1955–2016) Tod, sieht man in der deutschen Medienlandschaft, vor allem im Fernsehen, keine Nachfolge, die ihm nur annähernd gleichkäme. Das ist das eigentlich Schmerzhafte an dieser durch seinen Tod entstandenen Leere im öffentlichen Raum.