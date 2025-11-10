Roland Emmerich: Der König der Katastrophe wird 70

2016 war von seinem Pazifismus–Vorhaben dann endgültig nichts mehr zu spüren. Mit «Independence Day: Wiederkehr» legte er die Fortsetzung seines Kultstreifens nach und liess die Aliens mit noch unfriedlicheren Absichten als im ersten Teil auf die Erdbevölkerung los. Im Nachhinein – und nach verheerenden Kritiken – bezeichnete Emmerich das Sequel ohne Will Smith aber als «Fehler». «Ich hätte damals Nein sagen sollen zum Studio. Ich hätte den Film nicht machen sollen. Wir hatten ein viel besseres Skript mit Will Smith», sagte Emmerich. «Es ist dann viel zu schnell gemacht geworden, es ist nicht so gut geworden, wie es hätte sein sollen.»