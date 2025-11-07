Roland Kaisers «Kaisermania» bald nicht mehr live im TV

«Kaisermania» kommendes Jahr nicht mehr live im TV

Nun zieht Roland Kaiser Konsequenzen. Ab 2026 wird es keine Live–Übertragungen der «Kaisermania» mehr im Fernsehen geben. Auf der offiziellen Website des Veranstalters heisst es: «Diese Entscheidung trafen der Künstler und sein Veranstalter gemeinsam, nachdem es in der Vergangenheit wiederholt Kritik an der TV–Tonqualität gegeben hatte. Während das Live–Erlebnis für das Publikum vor Ort stets ein musikalisches Highlight war, konnte dies im Fernsehen dagegen leider nicht in derselben Qualität vermittelt werden.»