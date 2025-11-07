Roland Kaisers «Kaisermania» bald nicht mehr live im TV

Seit 2003 zieht Roland Kaiser (73) Zehntausende Fans an das Dresdner Elbufer, um seine beliebten «Kaisermania»–Konzerte unter freiem Himmel zu erleben. Ein Highlight für alle, die nicht vor Ort sein konnten, war seit 2011 die Live–Übertragung eines Konzerts im MDR Fernsehen – bislang stets ein Quotenhit.
Trotz der starken Reichweiten war die Übertragung schon lange ein Streitthema unter den Zuschauern. Besonders in diesem Jahr machten sich zahlreiche Fans über die schlechte Tonqualität lustig: Roland Kaisers Stimme klang teilweise blechern, die Instrumente waren nur schwer auszumachen. Das Live–Erlebnis für das Publikum vor Ort hingegen blieb ungetrübt. Die Kritik richtete sich sowohl an den MDR als auch an den Künstler selbst.
«Kaisermania» kommendes Jahr nicht mehr live im TV
Nun zieht Roland Kaiser Konsequenzen. Ab 2026 wird es keine Live–Übertragungen der «Kaisermania» mehr im Fernsehen geben. Auf der offiziellen Website des Veranstalters heisst es: «Diese Entscheidung trafen der Künstler und sein Veranstalter gemeinsam, nachdem es in der Vergangenheit wiederholt Kritik an der TV–Tonqualität gegeben hatte. Während das Live–Erlebnis für das Publikum vor Ort stets ein musikalisches Highlight war, konnte dies im Fernsehen dagegen leider nicht in derselben Qualität vermittelt werden.»
Der MDR, der über Jahre eines seiner grössten Quoten–Highlights mit der «Kaisermania» verbuchte, wird künftig auf die beliebten Live–Konzerte verzichten müssen. Semmel Concerts, der Veranstalter der Shows, dankte dem Sender ausdrücklich für die «äusserst professionelle und immer wertschätzende Zusammenarbeit».
Für alle Fans heisst das nun: Wer Roland Kaiser erleben möchte, muss selbst nach Dresden reisen. Vom 31. Juli bis 8. August 2026 finden insgesamt vier Konzerte am Elbufer statt. Der Vorverkauf startet am 11. November.