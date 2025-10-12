Rolling-Stones-Star Ron Wood: Neue Musik mit Rod Stewart

Gemeinsamer Auftritt beim Glastonbury Festival im Sommer

Einen Vorgeschmack bekamen die Fans bereits vor wenigen Wochen, als Ron Wood im Juni beim Glastonbury Festival Rod Stewart im Rahmen des «Legends Slot» auf der Bühne begleitete. Faces gelten als eine der bekanntesten britischen Rockbands der 1970er–Jahre. Die Band entstand 1969, nachdem Sänger und Gitarrist Steve Marriott die Gruppe Small Faces verliess, um Humble Pie zu gründen. Ron Wood und Rod Stewart schlossen sich der neuen Besetzung der Band an, die in Faces umbenannt wurde und zu der auch Schlagzeuger Kenney Jones und Bassist Ronnie Lane gehörten. Sie nahmen vier Studioalben auf, darunter «A Nod Is As Good As a Wink... to a Blind Horse», auf dem auch die Hit–Single «Stay With Me» zu finden ist.