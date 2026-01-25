Romeo und Cruz Beckham: Doppel-Date mitten im Familienzoff

Brooklyns brisante Vorwürfe

Der älteste Beckham–Sohn behauptete in einer Reihe von Instagram–Storys, dass seine Eltern versucht hätten, ihn vor seiner Hochzeit mit Nicola Peltz Beckham (31) im April 2022 zu «bestechen», damit er die Rechte an seinem Namen abtritt. Ausserdem habe Victoria den ersten Hochzeitstanz des Paares «gekapert». In seinem Statement stellte Brooklyn unmissverständlich klar, dass er keine Versöhnung mit seiner Familie anstrebe.