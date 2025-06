Ronnie McDowell: Schlaganfall auf der Bühne?

Erfolgreiche Country–Karriere

Ronnie McDowell wurde Ende der 1970er Jahre mit seinem Song «The King is Gone» bekannt, einer Hommage an Elvis Presley. Zu seinen grössten Hits zählen «Older Women», «You're Gonna Ruin My Bad Reputation» und «All Tied Up». Zuletzt war der 75–Jährige noch 2023 auf Dolly Partons Album «Rockstar» zu hören, wo er bei dem Song «I Dreamed About Elvis» mitwirkte.