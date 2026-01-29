Ross Wild: Ex-Spandau-Ballet-Sänger wegen Vergewaltigung verurteilt

Das Vergewaltigungsopfer schilderte vor Gericht, wie sie aufwachte und feststellte, dass Davidson sie attackierte, während sie in seinem Bett schlief. Sie habe sich «hilflos» gefühlt und sei «zu verängstigt gewesen, um zu reagieren». Die Frau berichtete zudem, Davidson habe ihr erzählt, dass ihn die Vorstellung von Sex mit einer Person in einem «hilflosen Zustand» reize – jemand, der sich nicht bewege.