Royaler Empfang: König Charles feiert ausgelassen mit seinen Gästen

«Nun, bei allem guten Willen bin ich mir nicht sicher, ob nicht dies das Publikum ist, das sich wahrscheinlich am wenigsten dafür interessiert», erklärte Edward zunächst mit Blick auf die Konferenzteilnehmer. «Sie alle sind hierhergekommen, um sich über Bildung zu informieren und Lösungen für die Zukunft zu finden.» Dann fügte der Herzog von Edinburgh jedoch hinzu: «Aber nein, ich denke, es ist wirklich wichtig, sich immer an die Opfer zu erinnern und daran, wer die Opfer in dieser ganzen Angelegenheit sind.»