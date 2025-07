Royaler Familienauftritt bei Wimbledon

Nach ihrem Besuch des Damen–Finals am Vortag ist Prinzessin Kate am 13. Juli zum Abschluss der Wimbledon Championships zurückgekehrt – diesmal in Begleitung ihrer Familie. Gemeinsam mit Prinz William (43) und den beiden älteren Kindern, Prinz George und Prinzessin Charlotte, verfolgte die 43–Jährige das Herren–Finale zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner.