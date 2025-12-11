Royaler Hut-Trend: Máxima und Mette-Marit machen's vor

Preisverleihungen in Oslo und Den Haag

Die Ehefrau von Norwegens Kronprinz Haakon (52) erschien mit einer schwarzen Fedora–Variante zur Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo. Im Saal trug sie dann einen cremefarbenen Haarreif zum cremefarbenen Ensemble mit dreiviertellangem Rock. An ihrer Seite neben Haakon auch die gemeinsame Tochter, Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen (21), für die es die Premiere bei dieser prestigeträchtigen Veranstaltung war, sowie König Harald V. (88) und Königin Sonja (88).