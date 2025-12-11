Royaler Hut-Trend: Máxima und Mette-Marit machen's vor

Königin Máxima der Niederlande (54) und Kronprinzessin Mette–Marit von Norwegen (52) absolvierten jeweils am Mittwoch öffentliche Auftritte. Dabei überraschten beide mit einem ähnlichen Modegeschmack, denn sie wählten einen auffallenden Hut als Kopfbedeckung.
Preisverleihungen in Oslo und Den Haag
Die Ehefrau von Norwegens Kronprinz Haakon (52) erschien mit einer schwarzen Fedora–Variante zur Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo. Im Saal trug sie dann einen cremefarbenen Haarreif zum cremefarbenen Ensemble mit dreiviertellangem Rock. An ihrer Seite neben Haakon auch die gemeinsame Tochter, Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen (21), für die es die Premiere bei dieser prestigeträchtigen Veranstaltung war, sowie König Harald V. (88) und Königin Sonja (88).
König Willem–Alexanders (58) Ehefrau trug einen braunen Traveller–Hut mit besonders hoher Krone und breitem Hutband bei einer Preisverleihung in Den Haag. Die PUM Impact Awards werden jährlich an Unternehmer und Organisationen verliehen werden, die dank dieser Unterstützung ein nachhaltiges Wachstum erzielen und zu einer integrativen wirtschaftlichen Entwicklung beitragen.
Im Unterschied zu Mette–Marit legte Máxima den Hut bei der Veranstaltung nicht ab. Neben der Kopfbedeckung ebenfalls auffallend war Máximas All–Red–Look, bestehend aus armfreiem Etuikleid und Cape–Mantel mit gerafftem Kragen. Fotos davon zeigte auch der Palast auf Instagram.
Máxima zelebriert farbige Looks – und ihre Tochter auch
Der neue rote Look reiht sich ein in Máximas auffallende modische Auftritte, regelmässig macht sie mit farbenfrohen Outfits von sich reden.
Diese Fashion–Leidenschaft scheint sie an ihre älteste Tochter, Kronprinzessin Amalia (22), vererbt zu haben. Im November erschien die Thronfolgerin zu einer Veranstaltung ebenfalls in einem knallroten Kleid – das sie zudem von ihrem Mutter recycelt hatte.