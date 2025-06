RTL beruhigt Fans: Vierte «Prominent getrennt»-Staffel wird gezeigt

Vierte Staffel «in Vorbereitung»

«Die neue Staffel von ‹Prominent getrennt› befindet sich planmässig in Vorbereitung und den konkreten Sendetermin werden wir in Kürze bekannt geben», erklärt der Sender auf Anfrage von spot on news. Bisher waren die Fans eine Ausstrahlung im Frühjahr gewohnt. Die dritte Staffel zeigte der Sender 2024 ab Anfang April auf RTL+, auch diese Folgen wurden im November des Vorjahres gedreht. Im Finale im Juni 2024 setzten sich Melina Hoch und Tim Kühnel als Sieger–Ex–Pärchen durch.