RTL-Spendenmarathon: Mehr als 23 Millionen Euro für den guten Zweck

Insgesamt mehr als 329 Millionen Euro in drei Jahrzehnten

Beim grossen Finale im Studio waren viele weitere Prominente zugegen, darunter Sänger Peter Maffay (76) und Schauspielerin Uschi Glas (81), die sich seit vielen Jahren mit der Peter–Maffay–Stiftung und Brotzeit e.V. für wohltätige Zwecke einsetzen. Auch Moderatorin Mareile Höppner (48), die als Projektpatin ein Kinder–Tageshospiz in Hamburg besucht hat, war zugegen. ESC–Gewinner JJ (24) sass ebenfalls im Studio, er war zuvor als Projektpate auf den Philippinen, um sich ein Umweltschutzprojekt anzusehen.