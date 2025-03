Rückkehr von «Gefragt - Gejagt»: Quizshow geht schon im April weiter

Rätselfans können sich auf die Rückkehr von «Gefragt – Gejagt» freuen. Schon am 23. April 2025 startet die 14. Ausgabe der beliebten Quizshow im Ersten, gibt die ARD bekannt. In die Pause geht dann ihrerseits am Dienstag nach Ostern die Quizsendung «Wer weiss denn sowas?» mit Moderator Kai Pflaume (57). Ein regelmässiger Wechsel im ARD–Vorabendprogramm.