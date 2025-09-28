Rudi Völler will 2028 seine Karriere beim DFB beenden

Job als «Privileg»

Dabei macht ihm die Arbeit Spass: «Ich geniesse es, mit jungen Menschen zu arbeiten, meine Erfahrung zu teilen. Eigentlich wollte ich kürzertreten, dann wurde mir dieser Job angeboten. Ich sehe ihn als Privileg an.» Völler hatte während seiner Karriere als Spieler, dann Funktionär und Trainer nur wenige Auszeiten. «Bereut habe ich das nur einmal», blickt er im Interview zurück. «Als ich 2004 als Bundestrainer zurückgetreten bin, war ich leer und kaputt. Ich wollte eine Pause einlegen, ein halbes Jahr mindestens. Dann klingelte mein Telefon, Francesco Totti war dran, der Kapitän der AS Rom.» Aus «alter Verbundenheit» habe er als Trainer zugesagt. «Nach knapp zwei Monaten musste ich aber feststellen, dass ich zu diesem Zeitpunkt nicht der Richtige war. Ich hatte gemerkt, dass ich nicht bereit war für diese Aufgabe. Daraus habe ich gelernt.»