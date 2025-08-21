Rührender Auftritt: Jürgen Drews in einem Special der «Zarrella Show»

Im Gespräch lobte Carpendale seinen Schlagerkollegen in den höchsten Tönen: «Nicht viele Künstler aus Deutschland hätten es auch im Ausland geschafft», aber er sei einer davon gewesen. Drews erklärte, er habe versucht, auch in Amerika Fuss zu fassen. «Ich glaube, ich war kurz davor», zitiert ihn «Bunte». Doch er meint auch: «Ich bin froh, dass ich es nicht geschafft habe, sonst wäre ich heute Abend nicht hier, sonst wäre ich nicht mit Ramona zusammen und sonst würde es meine Tochter nicht geben.»