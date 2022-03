Rupert Grint bringt einjähriger Tochter aus Versehen das Fluchen bei

Bereits Anfang Januar hatte der 33-Jährige im Interview mit der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» erklärt, dass er seine Tochter mit der «Harry Potter»-Welt vertraut machen will, sobald sie alt genug ist. Allerdings «zuerst mit den Büchern». Die seien für ihn als Kind «so wichtig» gewesen, schilderte Grint. «Es waren die ersten Bücher, in die ich mich wirklich richtiggehend verliebt habe, und ich möchte, dass sie eine vergleichbare Erfahrung machen kann. Es ist so eine grossartige Welt, in die man sich flüchten kann.»