Russell Brand: Sein 14-Minuten-Auftritt vor einem Londoner Gericht

Vorwurf: Vergewaltigung und Nötigung in vier Fällen

Laut «TMZ» wurde gegen Brand am 4. April Klage wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung in insgesamt vier Fällen erhoben. Die Vorfälle reichen bis ins Jahr 1999 zurück. Damals sagte die leitende Staatsanwältin Suki Dhadda, eine Frau beschuldige Brand, sie 1999 in einem Hotelzimmer vergewaltigt zu haben. Eine andere behauptete laut «New York Times», er habe sie auf einer Party in einer Toilettenkabine vergewaltigt. Zwei weitere Frauen werfen ihm vor, sie ohne ihre Zustimmung bedrängt und berührt zu haben.