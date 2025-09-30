Russell Crowes «Dialect Coach» Nova Meierhenrich postet süsses Foto

Nova Meierhenrich (51) kennt man in Deutschland vor allem als Moderatorin, die ihre Karriere in den 90er–Jahren beim Musiksender VIVA begann. Daneben stand sie auch als Schauspielerin vor der Kamera. Für den Film «Nuremberg» war Nova Meierhenrich in anderer Funktion aktiv. Als Dialect Coach unterstützte sie Russell Crowe (61). Der Superstar verkörpert in «Nuremberg» den hochrangigen NS–Politiker Hermann Göring (1893–1946). Und Meierhenrich hat ihm dabei geholfen, das für die Rolle passende Deutsch zu sprechen.