«Rust»-Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed aus Haft entlassen

Die Tragödie am Set des Western–Films «Rust» hatte im Oktober 2021 weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Nun ist Hannah Gutierrez–Reed (28), die damals als Waffenmeisterin am Set tätig war, nach abgebüsster Strafe aus der Haft entlassen worden. Die Behörden von New Mexico bestätigten gegenüber «Entertainment Weekly», dass Gutierrez–Reed am vergangenen Freitag das Gefängnis verlassen konnte.